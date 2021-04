Niente impresa Liverpool, 0-0 che fa sorridere il Real. Ancora Foden, City in semifinale (2-1)

Stasera erano in programma le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League, di fronte Liverpool e Real Madrid da una parte e Borussia Dortmund e Manchester City dall’altra.

Ad Anfield termina 0-0 il primo tempo, i Reds spingono e Salah trova l’ottimo riflesso di Courtois dopo soli 2′, Milner obbliga il portiere ad un altro miracolo all’11’, il Real risponde con un palo di Benzema al 20′ dopo la deviazione di un difensore. Nel finale di parziale altra conclusione pericolosa di Salah ed un tiro all’altezza del dischetto di Wijnaldum, ma l’olandese tira altissimo. Nella ripresa è Firmino il più pericoloso, ci prova anche Diogo Jota, l’undici di Zidane rischia il colpaccio con Benzema di testa, ma finisce a reti bianche e sono i Blancos a passare il turno. Niente impresa per gli uomini di Klopp, Real Madrid in semifinale dopo il 3-1 dell’andata.

Il Borussia Dortmund deve ribaltare il 2-1 dell’Etihad ed è avanti dopo i primi 45′: al quarto d’ora Haaland controlla in area e scarica, Dahoud prova il tiro ma viene ribattuto. Sul pallone si fionda il 2003 Bellingham che scarica di potenza ed Ederson può solo toccare. 1-0 che resiste nonostante le numerose chance per i Citizens, De Bruyne colpisce una traversa, poi anche Rodri e Mahrez mettono paura all’undici di Terzic.

Il secondo tempo si apre con l’ennesima ingenuità colossale di Emre Can che allarga tantissimo il braccio su un cross dalla sinistra di Zinchenko: è rigore per il City, Mahrez non sbaglia e fa 1-1.

Una traversa di Rodri spaventa Hitz, gli inglesi aumentano i giri del motore e riescono a trovare il gol che chiude i giochi: un angolo battuto corto libera Foden, solissimo la limite dell’area, il giovane del City carica un sinistro che tocca il palo e si insacca in rete. Finisce 2-1 ed il Manchester City è in semifinale di Champions.

Saranno PSG-Manchester City e Real Madrid-Chelsea le due semifinali dell’edizione 2020-21 della UEFA Champions League.

