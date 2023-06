Niente Conference League per il Beitar: la Federcalcio israeliana la esclude per gravi disordini

Niente Conference League per il Beitar Gerusalemme, almeno per ora. Il Tribunale disciplinare della Federcalcio di Israele l’ha infatti esclusa dalla prossima edizione del torneo dopo i gravi disordini, con danni alle strutture dello stadio, avvenuti nella finale della Coppa di Israele. Per festeggiare la vittoria sul Maccabi Natanya, i tifosi del Beitar avevano invaso il campo impedendo di fatto la cerimonia di premiazione e mettendo in pericolo l’incolumità del presidente israeliano, Isaac Herzog, che assisteva all’incontro. La decisione della Disciplinare ha stabilito anche che a giocare in Conference sia il Maccabi Netanya.

Foto: Beitar Instagram