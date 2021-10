Niente carcere per Lucas Hernandez. Accolto il ricorso: la pena è una multa di 96 mila euro

Come riporta AS, il tribunale provinciale di Madrid ha sospeso l’esecuzione della pena detentiva di sei mesi inflitta al calciatore francese del Bayern Monaco, Lucas Hernandez per recidiva di reati legati all’episodio di violenza domestica avvenuto in passato. Il calciatore rischiava di finire in carcere per aver violato un ordine restrittivo impostogli dopo i fatti avvenuti nel 2015 con successiva condanna del 2018.

Il fratello dell’esterno del Milan ha visto la sua condanna sospesa a patto che non commetta un nuovo reato nei prossimi quattro anni. Inoltre, è stato punito con l’obbligo di pagare una multa di 96.000 euro. Ovvero 400 euro al giorno per 240 rate totali. L’inosservanza di tali doveri può dar luogo alla revoca della sospensione e all’esecuzione della pena inizialmente decisa, ovvero 6 mesi di galera. Pericolo per ora scampato per il francese. Foto: Twitter personale