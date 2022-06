Niederauer presenta Molinaro: “Il cambiamento porta con sé delle opportunità”

Ai microfoni del canale ufficiale del Venezia, ha parlato il presidente del club lagunare Niederauer soffermandosi su Molinaro nuovo direttore dell’area tecnica: “Come preannunciato in occasione della presentazione del nuovo allenatore, abbiamo scelto chi comporrà l’area sportiva del nostro club. Il cambiamento porta con sé delle opportunità, e l’annuncio di oggi è in linea con questo spirito. La nostra filosofia si fonda sulla valorizzazione dei giovani professionisti. Il nostro approccio decisionale continuerà ad essere basato sul contributo collettivo di un gruppo di persone con prospettive diverse. Anche l’annuncio di oggi è coerente con questa impostazione. Ripongo grande fiducia nelle capacità di tutto lo staff e nella loro attitudine a lavorare insieme per garantire il successo del Venezia FC”.

Foto: Sito ufficiale Venezia