Niederauer (Pres. Venezia): “Siamo stati incaricati di recarci a Salerno e lo abbiamo fatto rischiando il contagio”

Il numero uno del Venezia Duncan Niederauer ha parlato della vicenda che ha visto ieri la sua squadra non disputare il match contro la Salernitana: “Ieri la nostra squadra era a Salerno in totale allineamento con le direttive della Lega Serie A e i regolamenti federali che impongono a tutte le squadre in assenza di una precisa notifica di rinvio, di presentarsi sul campo di gioco e davanti al giudice di gara, che è l’unico in grado di posticipare o sanzionare la fine di un incontro. Siamo stati incaricati di recarci a Salerno dalla Lega, e lo abbiamo fatto, a nostre spese. Ciò nonostante, il Venezia FC ha sottoposto l’intera rosa e lo staff tecnico ad un alto rischio di contagio che avremmo potuto evitare rimandando la partita”.

FOTO: sito Venezia