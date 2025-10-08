Nicolussi Caviglia: “Orgoglioso di rappresentare la Valle d’Aosta in Nazionale”

08/10/2025 | 14:19:46

Il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia ha parlato alla conferenza stampa tenuta al centro federale di Coverciano. Queste le sue parole:

“Un film che assocerei alla mia prima convocazione? Penso di poter paragonare il mio percorso a 2001: Odissea nello spazio. Si attraversano anche momenti difficili, ma poi si riesce ad andare avanti e a ottenere ciò che si desidera. La questione in Medio Oriente? Per rispetto delle competenze, rimando a quanto detto da Gravina. Il calcio è uno sport basato sul rispetto delle regole e oggi, più che mai, ogni guerra è una sconfitta per l’umanità. Rappresentare la Valle d’Aosta in Nazionale? È un grande orgoglio: arrivare da una regione così piccola ed essere in Nazionale è qualcosa di speciale. Gattuso ha detto di volermi vedere dal vivo? Sono molto contento per le parole del mister: il sale della vita sono la curiosità e la volontà. Il mister ci ha messo la prima, io proverò a metterci la seconda. Se ci sentiamo fortunati a essere qui? Sì, siamo fortunati a poter trasformare la nostra passione in lavoro, e ogni giorno in cui mettiamo piede in campo ci sentiamo davvero privilegiati.”

Foto: X Fiorentina