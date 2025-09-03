Nicolussi Caviglia: “Mi piace giocare sia a due che a tre a centrocampo. Con Fagioli possiamo coesistere “

03/09/2025 | 15:14:54

Nicolussi Caviglia si è presentato da giocatore della Fiorentina, soffermandosi anche sugli aspetti tattici: “Ogni giocatore deve migliorare tutto nel quotidiano. Bisogna sempre avere la mentalità di perfezionarsi. Nella fase difensiva lavoro molto sulle traiettorie e utilizzo diverse tecniche per fare determinati concetti, che altri fanno in diverso modo: c’è chi usa il fisico, chi la sagacia. Anche le cose che fai bene secondo me devi cercare di perfezionarle. Son contento di avere questa settimana a disposizione per conoscere tutti. Posso giocare sia a due che a tre, come vertice basso. Con Nicolò ho giocato tante volte e mi piace giocare con lui, possiamo coesistere”.

Foto: X Fiorentina