Nicolussi Caviglia: “Non vedo l’ora di scendere in campo. Kean? Un fratello per me”

30/08/2025 | 15:20:48

La Fiorentina ha reso noto l’acquisto di Hans Nicolussi Caviglia. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nell’esclusiva del 26 agosto, il giocatore ha ufficializzato il suo trasferimento alla viola. Di seguito le sue prime parole da giocatore della Fiorentina: “Le prime sensazioni sono ottime, è un posto unico. Sono a completa disposizione e ce la metterò tutta. Non vedo l’ora di scendere in campo già domani. Cercherò di far valere le mie caratteristiche”. Sul suo punto di forza: “Le punizioni? È un fondamentale che alleno da sempre, sul quale lavoro. Mi piace molto, sin da piccolo. Cercherò di portarla avanti anche quest’anno.” Su Kean: “C’è un’amicizia da tanto tempo. Lo conosco da quando avevo 8 anni. Ci unisce una fratellanza diversa. Sono contento di unirmi di nuovo a lui e non vedo l’ora di vederlo domani”.

Foto: X Fiorentina