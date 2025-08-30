Ora è anche ufficiale: Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina
30/08/2025 | 14:45:08
La Fiorentina ha reso noto l’acquisto di Hans Nicolussi Caviglia. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nell’esclusiva del 26 agosto, il giocatore ha ufficializzato il suo trasferimento alla viola. Per il centrocampista classe 2000 abbiamo svelato ieri le cifre: il club viola pagherà un milione per il prestito oneroso, con diritto di riscatto che divenga obbligo a 7 milioni nel caso in cui Nicolussi Caviglia dovesse disputare il 50 per cento delle gare ufficiali. Di seguito il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C. Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovaniledella Juventus e, dopo aver esordiato in Serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in Serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14″.
Foto: sito Fiorentina
