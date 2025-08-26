Esclusiva: la Fiorentina con forza su Nicolussi Caviglia. E Lindelof…

26/08/2025 | 12:00:32

La Fiorentina è tornata con forza in mattinata su Hans Nicolussi Caviglia, un profilo che – come raccontato nelle scorse settimane – aveva valutato ma senza approfondire. Adesso sono in corso dialoghi con il Venezia e si può andare fino in fondo, novità importante, a prescindere dalla situazione di Mandragora destinato a restare. Operazione da 7-8 milioni più bonus, il Sassuolo nei giorni scorsi è stato il club che si è avvicinato di più a Nicolussi Caviglia, ma ha mollato la presa dopo l’arrivo di Matic. La Fiorentina sta seguendo con molta attenzione il difensore Lindelof, svincolatosi dal Manchester United, ha fatto un’offerta importante ma c’è la concorrenza di Everton e Brentford.

Foto: Instagram Venezia

