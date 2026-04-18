Nicolussi Caviglia: “Cercavamo una vittoria come questa. Vogliamo chiudere bene la stagione”

18/04/2026 | 19:39:31

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Cercavamo molto questa vittoria, è importantissima per noi. Venivamo da due pareggi contro due ottime squadre, oggi volevamo i tre punti. Mancava qualche giocatore, qualcuno si è fermato nel riscaldamento, Mateo è stato costretto ad uscire dal campo, ma anche nelle difficoltà non abbiamo mollato. Siamo una squadra di ragazzi che già in settimana si aiutano tra loro, stanno bene insieme, questo credo in campo si veda”.

Vi siete posti un obiettivo per questo finale di stagione? “L’obiettivo è finire tutte le partite con entusiasmo. Oggi volevamo vincere, prepareremo la prossima con il Pisa con lo stesso obiettivo. Vogliamo star bene in campo, sfruttare i nostri punti di forza e rimanere compatti”.

Cosa c’è di speciale in un gruppo che ha ragazzi intercambiabili, tutti sanno dare un contributo: “Conosciamo bene le caratteristiche individuali dei compagni, sappiamo come sfruttare alcune cose piuttosto che altre. Magari non abbiamo giocatori di profondità, ma abbiamo altri punti di forza e cerchiamo di far leva su quelli. In settimana lavoriamo molto sulla competitività in allenamento e la portiamo poi in partita”.

Foto: sito Parma