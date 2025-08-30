Nicolussi Caviglia cambia la Fiorentina: un anno dopo arriva un’altra rivoluzione a centrocampo

30/08/2025 | 09:58:22

La Fiorentina di Pioli si appresta a scendere in campo con una nuova pedina nello scacchiere. L’arrivo di Nicolussi Caviglia, che vi abbiamo raccontato in esclusiva, spariglia nuovamente le carte a centrocampo per i viola, un colpo che si unisce a quello di Sohm e Fazzini (oltre ai già presenti Fagioli, Mandragora e Ndour) e promette novità intriganti con il passare delle settimane. E si tratta dell’ennesima rivoluzione a centrocampo per i toscani, che sul gong finale dello scorso mercato si ritrovarono i nuovi arrivati Adli, Cataldi e Bove. Un anno dopo sono cambiate ancora tante cose, dalla guida tecnica alle scelte, ora per la Fiorentina di Pioli è tempo di novità e toccherà a Pioli amalgamare i nuovi ingredienti per fare in modo che venga fuori una ricetta gustosa.

Foto: Instagram Venezia