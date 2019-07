Nicolò Bianchi alla Reggina: ora è anche ufficiale

Nicolò Bianchi è ufficialmente un nuovo giocatore della Reggina, confermato quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva a partire dallo scorso 2 luglio. Il centrocampista classe ’92 ha firmato un contratto biennale, questo il comunicato: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Nicolò Bianchi. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto biennale. Nato a Como il 24 febbraio 1992, Nicolò Bianchi comincia la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Novara. Le prime esperienze nel professionismo arrivano con le maglie di Foggia, Giulianova, Alessandria e Monza. Nella stagione 2014/15 il centrocampista fa ritorno al Novara disputando ventinove partite e conquistando la Serie B con mister Toscano. L’annata successiva si conferma su buoni livelli ottenendo un’altra promozione con i grigiorossi della Cremonese. Nel 2016 Bianchi riparte dalla Virtus Bassano dove colleziona cinquantacinque gettoni in due anni realizzando cinque reti. Il passaggio al Vicenza si consuma l’estate scorsa, fissando il record personale di centri in una singola stagione (4)”.

Foto: sito ufficiale Reggina