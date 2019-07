Nicolato: “Una grandissima soddisfazione, subito a disposizione di Mancini”

Paolo Nicolato, nuovo ct dell’Under 21, non nasconde l’entusiasmo per il nuovo incarico affidatogli dalla Federazione. “Per me è una grandissima soddisfazione – ha detto proprio sul sito della FIC – e ringrazio il Presidente federale per la fiducia. Sarò subito a disposizione del ct Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per parlare della sinergia tra Under 21 e Nazionale Maggiore”.

Foto Twitter Vivo Azzurro