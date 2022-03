Nicolato: “Tonali e Raspadori in Nazionale grazie al lavoro del Club Italia. Gratifica più di una vittoria”

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia-Erzegovina, il commissario tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato ha parlato della necessità di dover fare a meno di Giacomo Raspadori e Sandro Tonali, chiamati dalla Nazionale maggiore. Queste le sue dichiarazioni: “Probabilmente tutti giudicano il lavoro solo in base alla qualificazione ottenuta o meno o dei risultati, ma nella mia autoanalisi invece c’è molto spazio sul lavoro di preparazione di un giocatore per la Nazionale maggiore”.

Nicolato prosegue: “Questo ci gratifica quindi molto e credo che ciò debba gratificare tutto il Club Italia perché è un lavoro che non ho fatto solo io, ma che abbiamo fatto in tanti. Avere dei ragazzi che si affacciano così presto, visto i nostri parametri, alla Nazionale maggiore, per me è un qualcosa di più importante delle vittorie”.

Foto: Twitter Italia