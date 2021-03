Nicolato sulle convocazioni: “La qualificazione è stata merito di tanti, non è stato facile scegliere”

Attraverso i canali ufficiali della FIGC, il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha commentato le convocazioni degli azzurrini per la fase a gironi dell’Europeo di categoria in programma dalla prossima settimana: “Questa splendida qualificazione è stata il frutto dell’impegno di molti giocatori, tutti avrebbero meritato la possibilità di giocarsi la fase finale e dispiace per quelli che non ho potuto includere nella lista e per gli infortunati, scegliere non è stato facile. Abbiamo formato una squadra molto giovane, composta da giocatori nati tra il ‘99 e il 2002, con l’inclusione di soli tre classe 98. Non sarà semplice, ma sono convinto che i ragazzi sapranno come sempre mostrare qualità ed entusiasmo, consapevoli della grande opportunità che hanno davanti”.

Foto: vivoazzurro