Nicolato: “Sono soddisfatto della prestazione, c’è stato anche un pizzico di sfortuna”

Il c.t. dell’Under 21 Paolo Nicolato ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il pari con la Repubblica Ceca:

Un buon primo tempo, nella ripresa siete calati, poi nel finale vi siete ripresi.

“Non è che non sia soddisfatto: alcuni ragazzi non hanno il ritmo partita, ma nel secondo tempo si poteva far meglio. Siamo stati comunque bravi a creare alcune situazioni, siamo stati anche un pizzico sfortunati”.

Nella prossima partita non avrete a disposizione i due espulsi.

“Anche questo non ci fa piacere, ma sono cose che capitano nel calcio”.

Cosa cambia questo risultato?

“Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile: vincere era meglio e perdere era peggio”.