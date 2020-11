Nicolato: “Sarà una gara complicata, dovremo giocare con umiltà”

Alla vigilia della gara contro l’Islanda, il commissario tecnico della Nazionale Italiana U21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Gli azzurrini scenderanno in campo domani allo stadio “Víkingsvöllur” per provare a strappare il pass per l’Europeo di categoria in programma a marzo 2021 in Ungheria e Slovenia. Queste le parole del ct Nicolato: “In questi tempi, dobbiamo cercare di tirar fuori tutto quello che abbiamo, ci dobbiamo abituare ad affrontare queste difficoltà, che non sono solo nostre. Siamo consapevoli che la situazione del girone è complessa perché è il più equilibrato di tutti, siamo quattro squadre che possono ancora arrivare prime, ci separa solo un punto l’una dall’altra, è tutto da giocare. Mi aspetto una partita complicata, contro una squadra che in casa ha sempre vinto, non è il cliente ideale da affrontare in questo momento. Non si sono mai fermati, come la Svezia, continuando l’attività senza affrontare interruzioni come noi. Dovremo giocare con umiltà, cercando di fare una bella partita e di portare a casa un risultato utile.” Ha poi concluso così: “Ci saranno delle novità nella formazione, probabilmente giocheranno alcuni esordienti. Mi interessa che i ragazzi si comportino nel modo giusto, competitivi, con voglia di fare, di tirare fuori il massimo in una situazione anche per loro disagevole. Abbiamo giocatori che non sono arrivati, altri che sono in Nazionale maggiore e altri ancora che stanno svolgendo un lavoro differenziato. Quel che è certo è che metteremo in campo una squadra il più possibile competitiva”.