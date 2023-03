Nicolato: “Problema alla caviglia per Fagioli, non si è allenato”

Il ct della Nazionale italiana U21, Paolo Nicolato, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni del centrocampista Nicolò Fagioli della Juventus: “Fagioli non si è ancora allenato. È arrivato qui con un problema alla caviglia derivato dall’ultimo turno di campionato nel corso di Inter-Juventus. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma a oggi non si è ancora allenato”.

Foto: Instagram Azzurri