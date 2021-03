Nicolato: “Non vogliamo accontentarci. Il nostro primo obiettivo è spingere giocatori in Nazionale maggiore”

Il ct della Nazionale under 21 italiana, Paolo Nicolato, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del prossimo Europeo di categoria che vedrà l’Italia tra le protagoniste. Queste le sue parole: “Non dobbiamo e non vogliamo accontentarci dei risultati ottenuti fino a qui. Con Locatelli, Bastoni, Kean, potremmo vincere l’Europeo ma il nostro primo obiettivo è spingere giocatori in Nazionale maggiore“.

Sull’attacco azzurro: “I pochi gol sono un problema del nostro calcio. Delle quattro punte che abbiamo a disposizione, nessuna gioca con continuità e se non giocano non segnano. Da noi si preferiscono gli stranieri o gli attaccanti più stagionati“.

Infine, sul gruppo: “Non è stato facile scegliere. Avrei tenuto la lista aperta visto i possibili problemi legati al Covid. Andiamo all’Europeo con una squadra che ha giocato poco insieme ma il cui spirito è rimasto intatto e che porterà in campo i propri valori“.

Foto: twitter Italia