Nicolato: “Non ho rimpianti. Abbiamo dimostrato carattere, complimenti al Portogallo”

Paolo Nicolato, CT dell’Italia Under 21, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo l’eliminazione ai quarti di finale degli Europei di categoria per mano del Portogallo: “Facciamo i complimenti ai nostri avversari perché sono una grande squadra. È giusto, però, fare i complimenti anche ad una squadra come la nostra che, anche oggi, ha dimostrato il grande cuore che ha avuto in questi anni. Sono molto orgoglioso di averli allenati. Questa è una serata un po’ particolare perché è l’ultima con molti di loro. Anche oggi mi hanno reso molto orgoglioso”.

Sul carattere della sua squadra: “Lo abbiamo dimostrato sempre, in ogni momento, sia in questa che in altre partite. Abbiamo affrontato una squadra di grandissimo livello e l’abbiamo fatto nel modo giusto. Non ho rimpianti”.