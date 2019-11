Nicolato: “Kean? Con me è perfetto, ma non è facile gestire la pressione alla sua età”

Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 21, ha parlato di Moise Kean e delle recenti critiche ricevute: “In questi giorni con me è stato perfetto. Non è facile gestire tutto questo interesse, questa pressione, questa amplificazione delle sue gesta. Con me qui sia l’altra volta, quando è stato punito oltremisura, che stavolta si muove bene nel gruppo, ha voglia di giocare. Deve conciliare talento, motivazione e tranquillità. Alla sua età non è facile”.