Nicolato: “I giocatori ci sono, ma dobbiamo aumentare il numero di chi arriva ad alto livello”

Paolo Nicolato, allenatore dell’Italia Under 21, ha commentato la vittoria 4-1 degli Azzurrini contro l’Irlanda: “Sono molto soddisfatto non tanto del risultato, che è frutto di un merito. A volte il merito non aiuta ma mi sarebbe scocciato non farcela in un girone che abbiamo legittimato in piano. Ci siamo reinventati più volte, abbiamo fatto esordire 43 giocatori, c’è stata una continua evoluzione, un continuo risolvere problemi. Dalle sofferenze ne siamo usciti con grande forza. Una partita di grande livello.

Tante sorprese? Lo prendo un complimento come staff. Credo che ci siano i giocatori bravi. Quanto bravi, se ai massimi livelli non lo so dire. Ma con un po’ di inventiva e coraggio questi ragazzi ti restituiscono molto. Io credo che bisogna avere coraggio di credere in loro, perché senza coraggio non c’è possibilità. Vorrei ringraziare tutti e 49 i giocatori che ho convocato. Abbiamo ottenuto un grande obiettivo, per come è venuto e per come lo abbiamo ottenuto. Mostrando allegria.

L’auspicio è quello di essere fortunati nei sorteggi. Non lo siamo stati l’ultima volta. E poi essere fortunati di arrivare nel periodo con i giocatori che stanno bene.

Dobbiamo crescere, non tanto in qualità ma in numeri. Non siamo produttivi in numeri di giocatori di alto livello. Ci sono giocatori di alto livello, di buon livello. Non possiamo dire che siamo tantissimi tant’è che scoviamo giocatori che giocano poco nei club“.

