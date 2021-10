Nicolato: “Ho visto un grande atteggiamento. Non mi sento di criticare chi ha sbagliato”

Il tecnico dell’Italia U21, Paolo Nicolato, ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro la Svezia: “Brucia perché non abbiamo preso tiri in porta, c’è stata solo questa mischia. La squadra si è espressa bene, ho visto un grande atteggiamento. Mi sono divertito in panchina. Abbiamo fatto dei grandissimi progressi. Non ce lo meritavamo, c’è tanta prestazione e volontà. La squadra ha prodotto. Quelle palle lì vanno messe dentro, ma non ci sono stati atteggiamenti sbagliati. La squadra ha cercato di lottare, con una qualità che mi ha anche sorpreso. Non mi sento di essere critico con chi ha sbagliato. In trasferta ci giocheremo gli scontri diretti, sono squadre che in casa loro danno sempre dei problemi. Certamente abbiamo una squadra che dà soddisfazione, poi i risultati dipendono dagli episodi. Ma la squadra è bella da vedere”.

FOTO: Twitter Italia