Nicolato: “Ho visto attaccamento”. Carnesecchi: “Possiamo giocarcela con chiunque”

Ai microfoni di Rai Sport, hanno commentato il pareggio dell’Italia Under 21 il tecnico Paolo Nicolato e il protagonista, il portiere Marco Carnesecchi.

Questo il commento dell’allenatore: “Sono soddisfatto dei ragazzi, non avevo dubbi sulla loro prova. Abbiamo fatto una partita importante e sono contento di questo. Quello che è più importante è l’atteggiamento della squadra. L’amore che questi ragazzi hanno per la maglia azzurra conta di più del risultato. Ho visto la voglia di confrontarsi con giocatori molto forti e grande impegno, che è una costante ormai da qualche anni. Le espulsioni? Non lo dovete chiedere a me, sono abbastanza tranquillo di solito. Mi sono sembrate decisioni esagerate”.

Questo il commento di Carnesecchi: “Uno 0-0 importante. Per come si era messa la partita, portare a casa il risultato era molto difficile. Loro sono una squadra forte, noi lo siamo altrettanto e quando vestiamo questa maglia abbiamo una spinta in più. Il nervosismo? Partite del genere portano molto nervosismo perché sono molto sentite. Ci si gioca una fase finale dell’europeo, che per molti ragazzi sarebbe un bel traguardo. Detto questo, è il direttore di gara che decide cosa è giusto e cosa no”.

Si è esaltato quelle parate nel finale.

“Sono state due parate che danno importanza a quello che avevamo fatto per 90 minuti, tenendo botta e non mollando mai. E’ giusto pensare innanzitutto alla prestazione della squadra”.

Su Nicolato: “Il mister è da anni che dimostra quello che sa fare e che sa tirare fuori. I complimenti sono sempre pochi, per uno che ha ottenuto risultati come il Mondiale e l’Europeo Under 19”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro