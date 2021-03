Nicolato: “Espulsioni troppo severe. Siamo in difficoltà numerica”

Domani la nazionale under 21 del ct Nicolato affronterà la Slovenia nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo. Agli azzurri basta una vittoria per passare il turno ma, come ha detto Paolo Nicolato, non sarà semplice data la defezione numerica dopo le quattro espulsioni nelle prime due giornate:

“Abbiamo avuto un paio di espulsioni che non sono giustificabili, in particolare quella di Rovella. Queste cose non devono far parte del nostro essere. Il metro è stato anche un po’ pesante, le ammonizioni sono state date un po’ troppo in fretta – ha detto Nicolato a Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai – La situazione è un po’ complicata. Ci sono rimasti 15 giocatori di movimento e non abbiamo grandi soluzioni. Ci dispiace, abbiamo avuto momenti di nervosismo che non sono da giustificare. Cutrone? Sono un paio di anni che gioca molto poco e questo non lo aiuta. Ha sempre dimostrato che ha grande voglia di fare, spero proprio che possa essere la sua partita”.

Foto: Twitter ufficiale FIGC