Ottima prova all’esordio in Under 21 per Fabio Miretti, come sottolineato dal CT Paolo Nicolato: “Miretti è un giocatore che vede calcio, di grande avvenire, vede giocate e corridoi interessanti. Ha forzato qualche palla ma ci sta, perché non dimentichiamo che la maglia della Nazionale ha un peso“.

Foto: Instagram Miretti