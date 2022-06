Nicolato: “Contro la Svezia non arriviamo in buone condizioni. Mi aspetto motivazione e intelligenza”

Archiviata la sfida contro il Lussemburgo, l’Italia Under 21 di Nicolato si proietta alla partita contro la Svezia. Il ct azzurro è intervenuto alla conferenza stampa di vigilia rilasciando queste dichiarazioni: “A questo impegno non arriviamo al massimo della condizione e dovremo trovare risorse difficili da reperire. Affrontiamo una squadra che sta meglio di noi, con giocatori che vengono da un campionato in corso ed hanno avuto un’intera settimana per recuperare, mi aspetto motivazione attenzione ed intelligenza”

Foto: Twitter Italia