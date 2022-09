Nicolato: “Consiglio ai giovani italiani di andare all’estero. Dobbiamo aprirci al mondo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con l’Inghilterra, il commissario tecnico dell’Under21, Paolo Nicolato, ha espresso la sua opinione sui giovani italiani all’estero, consigliandoli un’esperienza fuori dall’Italia: “Consiglio un’esperienza all’estero, lo consiglierei anche a un allenatore. Lo consiglierei perché il mondo è un mondo aperto e c’è bisogno di aprirsi, in queste esperienze si cresce anche dal punto di vista umano, oltre che professionale. Dobbiamo aprirci al mondo, che è molto più ampio rispetto a Italia, Francia o Germania. Gli altri si muovono molto di più rispetto a noi italiani e poi è sinonimo anche di un lavoro fatto bene se ci vengono a cercare. Non rischiano poi di sparire dai radar? No, li seguiamo tutti anche perché poi non sono tantissimi. Se tornano, lo fanno con un bagaglio molto più consistente”.

Foto: Twitter Italia