Nicolato: “Ciò che dice Mancini è vero, il calcio può dare una spinta al Paese”

Intervistato ieri sera dai microfono di Radio RAI, Paolo Nicolato, CT della Nazionale Under-21, ha appoggiato il pensiero del CT Roberto Mancini, che aveva definito un’eventuale ripresa del calcio come una spinta per il Paese: “In Italia il calcio è un accentratore di emozioni, dà entusiasmo, e in momenti difficili come questo può essere una molla. Le cose che ha detto Mancini sono tutte vere e reali, ovviamente dobbiamo sempre tenere conto del contesto generale e fidarsi di chi è esperto per capire su quali basi ripartire. È una situazione anomala, ma possono anche nascere idee nuove in situazioni anomale. Stiamo cercando di mantenere con i ragazzi una vicinanza nonostante questa forzata lontananza. Non è un periodo facile ma bisogna pensare che c’è chi sta peggio di noi, noi che abbiamo la salute non ci possiamo lamentare. Nelle categorie inferiori potrebbe essere più complicato da applicare, ma è giusto trovare soluzioni per consentire una progressiva ripartenza nel calcio e in tutta la nazione. Sarà difficile ripartire a regime pieno, dovremo abituarci a una gradualità, a norme più restrittive.”