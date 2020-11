Nicolato: “Ci sarà ampia rotazione, ai ragazzi chiedo di spingere al massimo”

In vista della gara contro la Svezia, l’Italia Under 21 – che ha già ottenuto il pass per gli Europei – ha parlato in conferenza stampa il Ct degli Azzurrini. Queste le parole di Paolo Nicolato: “Due mesi fa – dichiara il tecnico ai canali della FIGC – c’era una grande disparità nella condizione atletica, domani speriamo di fare una gara diversa. Per loro è una partita da dentro o fuori, sono obbligati a vincere e avranno grandi motivazioni. Ai ragazzi chiedo come sempre di spingere al massimo e di far vedere le loro qualità. “Ci sarà un’ampia rotazione visto che siamo stati così bravi da qualificarci con una giornata d’anticipo è giusto approfittarne per vedere altri giocatori della rosa. Sarà un’occasione importante per chi ha avuto meno spazio. Sono molto soddisfatto, ma il merito del percorso fatto è soprattutto loro. Il nostro è un lavoro gratificante, cerchiamo di garantire al Ct un bacino di giocatori sempre più ampio da cui attingere”

Foto: twitter Italia