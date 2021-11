Nicolato: “Abbiamo dimostrato maturità. Canestrelli? E’ stato molto bravo”

L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato ha ribaltato la gara con due reti di svantaggio e vinto in amichevole per 4-2 contro la Romania Under 21:

“Il risultato era bugiardo quando siamo andati sotto di due reti a zero– ha detto il ct a Rai Sport dopo la gara – poi il gruppo ha dimostrato maturità, era quel che volevo. Ora mi auguro di trovare i ragazzi in buone condizioni a marzo. I tre gol di Canestrelli? E’ stato bravo, molto bravo a sfruttare gli schemi su calcio d’angolo, sono molto contento”.