Nicolas Viola, il Bologna e la magica teoria del “tutto confermato”

Nicolas Viola al Bologna è una notizia che vi abbiamo anticipato lunedì scorso e che nella giornata di ieri è diventata ufficiale. Un colpo a parametro zero, nessuna sorpresa. Se non fosse che, la cosa ci fa sorridere, dopo vari copia-incolla senza citare la fonte, ci sono addirittura quelli che si divertono con la teoria social del “tutto confermato”. Funziona così: la notizia su tal dei tali viene data in ritardo di cinque, sei o sette ore quando va bene e poi spunta il magico tweet del “tutto confermato” per ribadire a chi se lo fosse perso (?) quel magnifico “scoop” andato in onda con il fuso orario. Certo, il rischio è quello di vendere Cristiano Ronaldo al Manchester City per poi scoprire che è andato al Manchester United, in questo caso ci sarebbe poco da… confermare, al massimo andrebbe cancellato qualche tweet. Ma nella normalità, vedi Nicolas Viola, ecco il magico “tutto confermato” anche se la notizia è stata data cinque, sei o sette ore dopo. Fantastico.

Foto: Instagram Viola