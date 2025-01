Nicolas Valentini e quel blitz estivo: ora è a Firenze

Nicolas Valentini è arrivato a Firenze, nel pieno rispetto di quanto vi avevamo svelato la scorsa estate: operazione chiusa per gennaio, malgrado tutti lo avessero mandato a un passo dalla Roma. Con poche possibilità di liberarlo dal Boca visto che il suo contratto è scaduto ieri e la Fiorentina non aveva intenzione di pagare un indennizzo. Così i viola hanno aspettato che fosse libero per metterlo a disposizione di Palladino.

Foto: Instagram Valentini