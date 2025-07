Nicolas Kühn, l’ala tedesca che ha stregato il Como: estro, velocità e fiuto del gol

03/07/2025 | 19:25:14

Il Como è in procinto di portare in Italia Nikolas Kuhn per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Un calciatore dalle spiccate doti offensive, che vale la pena conoscere meglio. Classe 2000, nato a Wunstorf in Germania, Kühn è un’ala destra naturale, mancino di piede, capace di giocare anche sulla corsia opposta o come seconda punta. Cresciuto calcisticamente tra le giovanili del Lipsia, ha poi completato la sua formazione nel settore giovanile dell’Ajax, club con una tradizione storica nello sviluppo dei giovani talenti. Dopo un passaggio al Bayern Monaco II e una parentesi in prestito all’Erzgebirge Aue, Kühn ha avuto una prima svolta di carriera in Austria con la maglia del Rapid Vienna. Ma è con il Celtic che il tedesco ha davvero iniziato a brillare. Con il club scozzese, Kühn ha conquistato due Scottish Premiership, una Scottish Cup e una League Cup, diventando uno dei protagonisti della rosa. Nella stagione 2024‑25 ha collezionato 28 presenze in campionato mettendo a referto 10 gol e 8 assist mentre in Champions League ha disputato 10 partite, siglando una doppietta storica contro il Lipsia nella fase a gironi. La sua abilità nel dribbling, la rapidità nell’uno contro uno e la capacità di inserirsi tra le linee lo rendono un giocatore moderno, ideale per qualsiasi squadra che cerchi imprevedibilità e qualità sulla fascia.

Foto: insta kuhn