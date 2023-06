Nicolas Jackson e il Chelsea: siamo ai dettagli

Il Chelsea compie un altro colpo in prospettiva. La notizia dell’accordo ve l’avevamo data già il 23 giugno e oggi pomeriggio Nicolas Jackson ha firmato per gli inglesi.

Jackson è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione del Villareal, in 38 partite l’attaccante ha segnato 13 volte, l’ala destra ha colpito tutti per le sue abilità palla al piede, diventando rapidamente uno dei simboli della squadra. Al club spagnolo andranno 40 milioni (5 in più rispetto alla clausola) mentre il calciatore si è accordato col club inglese per 6 anni.

Foto: Pagina Instagram Nicolas Jackson