NICOLAS COZZA, IL MONTPELLIER NEL DESTINO

Nel Montpellier che sta ben figurando nella Ligue 1 francese, spicca certamente una figura molto interessante, ovvero quella del difensore Nicolas Cozza, classe 1999.

Un elemento che si sta be distinguendo in stagione, con 17 presenze in Ligue 1 e due gol messi in archivio, ultimo dei quali nel 4-1 del Montpellier sull’Angers. Cozza è uno dei due centrali titolari, una vera e propria bandiera del club, nonostante la giovane età, con i suoi 21 anni.

La sua carriera è legata a quella del Montpellier, dove è cresciuto nelle giovanili, dove è approdato nel 2016. Poi il passaggio al Montpellier2, squadra che milita nella terza serie del campionato francese, dove fa esperienza e si fa notare, indossando anche la fascia da capitano. Nel frattempo inizia ad essere anche convocato nella prima squadra del Montpellier, e dal 2017 ne fa parte stabilmente.

Sega il primo gol oi Ligue 1 nel 2018, al primo anno in prima squadra, dove gioca 9 partite, segnando 1 gol e 1 assist. Seguono poi due stagioni dove alterna la squadra B alla squadra maggiore, totalizzando 22 presenze in Ligue 1, prima del salto definitivo avvenuto nel 2019.

Nella stagione in corso, il Montpellier è una delle sorprese della Ligue 1, squadra che è a 31 punti, al quinti posto ma a soli 2 punti dal Nizza secondo, nel campionato dei normali, alle spalle del PSG. Cozza è uno dei leader della squadra, un vero capitano senza fascia, ma ancora per poco.

Nato a Ganges, Nicolas Louis Marcel Cozza, ha chiare origini italiane, o meglio il cognome, visto che i nonni di Cozza, da parte paterna, erano originari della Calabria, emigrati poi in Francia nel secondo dopoguerra. E così quel cognome, da quell’italiano Cozza, in Francia è iniziato a diventare Cozzà, con quel famoso accento e intercalare francese. Nonostante lo stesso cognome e regione di origine, non ha parentele con l’ex calciatore della Reggina, Francesco Cozza.

Ma il calcio era nel suo destino, anzi, il Montpellier. Cozza è pronipote di Jean-Louis Besson, il primo capitano della storia del Montpellier. La mamma di Cozza, francese, che di cognome fa Besson, è la nipote della bandiera del Montpellier, che ora Cozza sta provando a tenere in alto. Una questione di genetica quindi, di sangue, di tradizione.

Cozza è un difensore centrale roccioso, non molto rapido, fa della forza fisica la sua qualità migliore. Alto 180 cm, è dotato di una buona elevazione e di un ottimo stacco di testa, Il suo piede preferito è il destro e prova spesso l’anticipo sull’attaccante per evitare, la dove possibile, un duello fisico.

Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Francia, dall’Under 18, all’Under 19 e ora è in Under 21, dove ha collezionato 3 presenze. Ma il suo sogno è diventare presto il capitano del Montpellier, come il suo bisnonno, per mantenere una tradizione di famiglia.

