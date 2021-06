Nicolas come Baroni: la Reggina non è un porto di mare

Nicolas ha avuto lo stesso atteggiamento di Marco Baroni: rendimento altissimo in campo, deludente fuori. Sarebbe bastato metterci un po’ di chiarezza: a Baroni avevamo chiesto in tempi non sospetti del Lecce, aveva negato e invece ha firmato. Con Nicolas la stessa storia: la Reggina gli ha proposto un biennale a cifre importanti, sarebbe bastato dire “no, grazie”. Invece, un continuo rinvio, chiaro interesse a giocare al rialzo, oppure – chissà – un accordo raggiunto con altri (molti indizi portano alla Ternana, ma ci ha provato negli ultimissimi giorni anche la Cremonese). Nicolas dovrebbe sapere, come Baroni, che Reggio Calabria e la Reggina non sono un porto di mare. E che bisognerebbe avere riconoscenza nei riguardi di un club che lo ha rilanciato dopo un periodo di oblio. Ma forse il suo agente, Joao Santos che lo è lo stesso di Jorginho, sta provando a portarlo in Premier…

FOTO: Sito Reggina