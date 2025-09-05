Nicolas Capaldo: “All’Amburgo mi sento come in Argentina. Ecco cosa mi chiede il mister”

05/09/2025 | 12:45:06

In una lunga intervista rilasciata a MARCA, Nicolas Capaldo, ex Boca Juniors e Salisburgo, ha parlato della sua nuova avventura all’Amburgo. Di seguito le dichiarazioni salienti: “L’Amburgo è un club molto grande e attraente, per questo ho deciso di venire. Basta vedere l’atmosfera che c’era allo stadio nel derby contro il St. Pauli. Mi fa sentire come se fossi a casa, in Argentina”. Sugli obiettivi stagionali: “Andiamo partita dopo partita. Dobbiamo cercare di diventare forti in casa. Questo ci aiuterà molto quando penseremo al futuro e continueremo a lavorare”. Sul tecnico Merlin Polzin: “Molta intensità e di dare tutto per la squadra, quello non deve mai mancare”. Sul Boca Juniors: “È difficile seguirli perché giocano molto tardi, ma ogni volta che posso cerco di vedere un riassunto per capire come stanno andando le cose. Credo che ultimamente abbiano migliorato e ottenuto buoni risultati”.

Foto: Instagram Nicolas Capaldo

