Nicola: “Voglio vedere questa voglia di combattere su ogni campo in cui giocheremo”

01/12/2025 | 23:57:07

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Bologna.

Queste le sue parole: “Porto a casa volentieri i te punti, senza falsa modestia. I ragazzi hanno dimostrato di meritarla. Sapevamo che avremmo dovuto fare una partita di spessore sia a livello tattico-tecnico sia emotivo. Il Bologna è una squadra che gioca negli spazi e sapevamo che avremmo dovuto giocare con grande attenzione, unendo la concentrazione alla capacità di attaccare la linea avversaria. Non è tutto oro ciò che luccica: abbiamo fatto una grande partita, ma a dieci minuti dalla fine sono arrivate quantità importanti di palloni in area e avremmo dovuto limitare meglio il Bologna perché da uno di quei palloni sarebbero potuti nascere dei pericoli che avrebbero complicato il risultato. Sono comunque contento di averci dimostrato di essere compatti: oggi siamo stati cinici e abbiamo giocato con coraggio. Mi auguro di rimettere questa voglia di fare punti in ogni campo in cui andremo”.

È una vittoria che vi rilancia? “17 punti a questo punto della stagione sono un bottino per il quale avremmo messo la firma, senza falsa modestia anche qui. La nostra mentalità è quella di fare punti sempre, ma il campionato è ancora lungo. L’importante è avere un’identità precisa. Dobbiamo capire la strategia giusta da adottare in base all’avversario che affrontiamo: solo così potremo vedere la miglior Cremonese”.

Quanto è importante avere uno come Vardy in squadra? “Parlare di Jamie è riduttivo. I grandi campioni sanno perché sono lì e sanno cosa devono fare per restarci. Il gruppo Cremonese, invece, che non ha il suo status, ha avuto l’intelligenza di mettersi a disposizione. Jamie senza noi esisterebbe ugualmente, mentre noi senza Jamie saremmo diversi”.

Foto: sito Cremonese