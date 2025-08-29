Nicola: “Vittoria meritata, bellissimo spirito della squadra”

29/08/2025 | 21:25:07

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 3-2 sul Sassuolo. I lombardi sono primi a punteggio pieno in massima serie.

Queste le sue parole: “Dove può arrivare la Cremonese? Correte troppo, ma accetto col sorriso le vostre analisi. A Milano non ci aspettavamo di portare a casa l’intera posta in palio, abbiamo ottenuto più del previsto. Stasera avevo chiesto alla squadra di essere competitivi, abbiamo prodotto tanto e credo che la vittoria sia corretta e meritata. Non siamo ancora al top dal punto di vista fisico, ma ho visto l’atteggiamento giusto ed è un successo che ci rende felici anche per come è arrivato. Siamo una squadra in costruzione, siamo solo all’inizio e dobbiamo migliorare in tutto. Sappiamo che arriveranno momenti difficili, in A può capitare di subire l’abilità dell’avversario e di sprecare una situazione di doppio vantaggio. Devo fare i complimenti a Guida per aver gestito molto bene la partita, ero convinto che il gol del 3-2 di Okereke fosse regolare e invece aveva ragione lui. In quel momento siamo stati bravi a non mollare, a credere di poterla vincere”.

Sulla partita: “Il Sassuolo è venuto qui con l’intenzione di limitarci, le partite ovviamente a lungo andare cambiano nelle dinamiche, nell’interpretazione e negli episodi. Noi abbiamo sfruttato i nostri, sono stati bravi anche loro ma le statistiche certificano che è una vittoria meritata. La sosta sarà fondamentale per mettere tanti calciatori nelle condizioni di acquisire minutaggio. Io cerco di far capire ai ragazzi che la differenza la fanno sempre i subentranti, il calcio va sempre di più in questa direzione. Le conoscenze tattiche sono tante e quindi le gare non vanno subito sui binari che vorresti. Stasera ha esordito Floriani Mussolini, cercheremo di far assaggiare a tutti il campo il prima possibile”.

