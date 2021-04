Nicola: “Vittoria di cuore, che ci porta a stare più sereni ma non abbiamo fatto ancora nulla”

Cosa ha detto ai giocatori a fine partita?

“Avevamo parlato di fare una partita con un grande livello di energia, verifichiamo semplicemente quello che ci diciamo in settimana. La squadra deve assumere senso di auto efficacia, ha qualità e deve metterle in campo senza essere schiava di ciò che può accadere. Al di là di una partenza non perfetta, ci siamo avvicinati all’idea che io ho di questa squadra”.

Foto: Twitter Torino