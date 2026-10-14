Nicola-Venezia: tre passaggi confermati. Ora manca solo l’annuncio

14/10/2026 | 17:53:58

Davide Nicola si avvia a diventare il nuovo allenatore del Venezia, manca soltanto l’annuncio (contratto fino al 2027 con opzione in caso di salvezza). Tre passaggi chiari fin da lunedì scorso, il primo (più importante) è che Giovanni Stroppa sarebbe stato esonerato e che non sarebbe andato in panchina sabato contro il Napoli, malgrado voci opposte in quelle ore. Il secondo: Paolo Zanetti è stato in lizza fino a lunedì sera (il suo vice era a Bergamo per assistere), ma già ieri mattina era stato sorpassato da Nicola che aveva dato totale apertura. Il terzo passaggio: già ieri abbiamo raccontato che Nicola stava risolvendo con la Cremonese, al netto di dubbi o perplessità emerse nella serata di ieri. Dubbi infondati perché l’allenatore ora è ufficialmente libero e nelle prossime ore arriverà l’annuncio. In modo da permettergli di guidare domani il primo allenamento a due giorni dall’impegno contro il Napoli. Il suo esordio all’interno di una situazione difficilissima, nella speranza di sbloccare una squadra a zero punti in sei partite e malgrado un mercato molto dispendioso.

Foto: Sito Cremonese