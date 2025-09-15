Nicola: “Vardy non è ancora pronto. La squadra ha accettato subito i nuovi arrivati”

15/09/2025 | 18:38:43

Davide Nicola ha parlato a DAZN del nuovo arrivato Vardy: “Qualcuno è andato, ma fortunatamente siamo riusciti a lavorare con gran parte dei giocatori che per noi era fondamentale, perché molti di loro arrivavano da preparazioni individuali. Quindi è stato importante cercare di integrarli subito nel lavoro di squadra e coordinare meglio la preparazione che dovrà crescere. Vardy ha ancora bisogno di qualche minuto. Jamie è un giocatore che ci conosce, intelligente, sa perfettamente che ci vuole una progressione dei carichi di lavoro, anche se poi è un professionista perché non è che sia arrivato completamente non allenato. Nel frattempo è vero che non ha mai svolto esercitazioni con una squadra, quindi con calma e pazienza questi giocatori, così come gli altri che sono arrivati, dovranno essere inseriti quando potranno dare il loro contributo. Credo che la squadra sia stata in generale molto abile ad accettare immediatamente gli ultimi arrivati, perché loro si sono dimostrati assolutamente curiosi, responsabili e vogliosi di far parte di questo gruppo. Ecco perché per me è importante. Al di là del singolo, ovviamente giocatori come Jamie sono giocatori che costituiscono un punto di riferimento, ma noi ne abbiamo diversi, non c’è solo lui”.

Fonte: Instagram Nicola