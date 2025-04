Nicola: “Troppo morbidi sui primi due gol presi, molto bene il secondo tempo”

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta esterna per 3-1 sul campo dell’Inter: “Nel primo tempo troppo morbidi sui due gol presi. Abbiamo preso due situazioni in cui non abbiamo avuto la determinazione del secondo tempo, ma dopo il primo gol abbiamo avuto una grandissima occasione per pareggiare. Nell’intervallo ci siamo detti che volevamo giocare con coraggio e gestire palla anche nella loro metà campo e questo abbiamo fatto: il secondo tempo mi è piaciuto molto. Sul 3-1 dobbiamo fare i complimenti a Bisseck, ma poi loro hanno salvato sulla linea il 3-2 e poi sarebbe stato divertente”.

Poi ha proseguito: “Non siamo soddisfatti dei primi 20/25 minuti: scivolavamo in ritardo e ci accontentavamo di fare densità. Negli ultimi 15 minuti del primo e in tutto il secondo tempo abbiamo giocato con ordine e coraggio concedendo meno: la squadra ha le armi per esprimersi così. Devi accettare la qualità dell’avversario, ma non rinunciando a giocare. Dobbiamo migliorare la lettura di alcune situazioni, contro squadre come questa le paghi. Andiamo avanti, stiamo mettendo in forma dei giocatori. Abbiamo bisogno di tutti in questo finale”.

Infine sui meriti sulla crescita di Piccoli: “Contano le persone disposte a darti fiducia e l’ambiente in cui cresci, il resto lo sta facendo lui. Non deve accontentarsi: deve assolutamente arrivare in doppia cifra”.

Foto: Instagram Cagliari