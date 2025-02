Nicola sul Parma: “Gioca bene, ma non sempre raccoglie ciò che merita”

Cagliari e Parma si affronteranno domani, alle ore 15:00, nel match valido per il 24° turno di Serie A. A parlare della gara e di tanto altro è stato il tecnico Davide Nicola. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di rito: “Quando lotti per la salvezza sai che dovrai fare i conti con situazioni difficili. Il Parma gioca bene, ama fare il bel gioco, ma non riesce sempre a raccogliere. Dovremo essere bravi a fare il nostro perché è un avversario che lascia degli spazi. Non dobbiamo vivere male l’errore, abbiamo bisogno di capire come riparare. L’equilibrio è importante e grazie a questo si possono raggiungere gli obiettivi. Chi concorre per la salvezza sa che deve soffrire. La spinta del pubblico per noi è fondamentale. Mi esalto quando otteniamo un risultato, specie quando abbiamo avuto modo di ribaltarlo, come è accaduto. Indubbiamente in questo stadio il pubblico fa la differenza. Cagliari è una realtà unica, una squadra che rappresenta un intero popolo. Pochi cambi durante il mercato? C’è un gruppo che è stato impiegato costantemente e nel quale crediamo ciecamente. Poi c’era qualcuno che aveva poco spazio e lo abbiamo mandato via. Ci sono giocatori importanti come Pavoletti, Viola e Deiola che hanno appartenenza e sono competitivi. Si è fatta una valutazione perché ci sono dei parametri da rispettare”.

