Nicola su Luvumbo: “Spero di riaverlo entro due settimane”

Lunedì 3 febbraio, alle ore 20:45, andrà in scena il posticipo di questo 23° turno di Serie A: Cagliari-Lazio. Una sfida molto importante, soprattutto per i biancocelesti che dovranno cercare di dare continuità ad una prima parte di stagione a dir poco fantastica. A parlare della partita e degli infortuni è stato il tecnico del club sardo Davide Nicola. Queste le sue parole in conferenza: “Luvumbo ha iniziato ad usare la palla, facendo esercizi di tecnica. Spero di riaverlo nelle prossime settimane, magari entro due. Marin intanto ha avuto un pochino di influenza, ma ha recuperato e verrà con noi. Quando parlo di stanchezza mi riferisco alle energie e a come corriamo. Abbiamo speso tanto nelle precedenti tre gare, non siamo riusciti a dare un’impronta precisa alla gara contro il Torino. Non è stata solo questione di intensità, ma a volte succede”.

FOTO: Instagram Luvumbo