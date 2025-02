Nicola su Luvumbo: “Lo porterò con noi”

Domani, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Cagliari e Parma, valido per il 24° turno di Serie A. A parlarne, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico Davide Nicola. Queste le sue parole: “Contro il Parma sarà una gara molto importante perché si parla di due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Coman è un giocatore molto dotato tecnicamente, fisicamente è a posto, è voglioso e desideroso. Domani verrà con noi, speriamo di potergli dare minutaggio. Il Parma è molto bravo a ripartire e hanno Djuric che è molto bravo di testa e a far inserire i centrocampisti. Kingstone e Prati? Il primo deve ancora lavorare per fare la seconda punta, ma ci mette sempre l’anima. Il secondo, invece, mi piace molto ma avendo 5 centrocampisti devo fare delle scelte. Passando a tre posso dargli minutaggio. Mercato? Penso che il ds Bonato abbia fatto una disamina coerente, si è fatto ciò che si poteva. Abbiamo lasciato partire chi voleva maggiore spazio. Luvumbo? Lo porterò tra noi con i convocati, voglio che respiri l’aria della partita”.

FOTO: Twitter Davide Nicola