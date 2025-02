Nicola su Coman: “Quando arriva un giocatore con queste qualità tutto è più facile”

Il Cagliari mette in cassaforte tre punti molto importanti in ottica classifica, soprattutto perché arrivano contro una diretta concorrente per la salvezza. A parlare della gara, in conferenza stampa, è stato il tecnico Davide Nicola. Queste le sue parole: “Questa vittoria pesa molto. La classifica di oggi ci dà grandi energie mentali, ma basta una sconfitta per ributtarci giù. Sono molto contento per loro perché vedo che lavorano. Nel corso del campionato è importante cercare punti contro chiunque, non colo contro le concorrenti. Credo però che questa squadra abbia sempre dimostrato la consapevolezza e l’umiltà di capire che deve giocarsi la partita contro chiunque. Coman? Quando arriva un giocatore con queste qualità è tutto più facile. Ha giocato l’ultima partita un mese fa ed ha avuto bisogno di un pizzico di riatletizzazione. “.

FOTO: sito Udinese