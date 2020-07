Nicola: “Stasera si è visto il miglior Genoa, il pareggio sarebbe stato giusto”

Intervistato da SKY Sport, Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha così parlato della sconfitta contro il Napoli: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, stasera si è rivisto il Genoa aggressivo che vuole fare un certo tipo di gioco. Oggi la consapevolezza è che abbiamo iniziato ad avere è quello di un Genoa positivo, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto una buona prestazione. Eravamo ultimi e essere un punto avanti o due indietro conta relativamente. Conta arrivare all’ultimo ed essere davanti, la prestazione di stasera è stata davvero importante e da questa vogliamo ripartire. A sprazzi nel primo tempo siamo riusciti ad avere il baricentro alto, ma non sempre riuscivamo a fare ciò che volevamo. Nella ripresa pronti via siamo riusciti subito a essere aggressivi. E’ chiaro che dopo 5 partite giocate in pochi giorni gli allenamenti non sono tantissimi, ma le partite ci aiutano a capire gli errori e come vogliamo giocare. Conterà essere consapevoli del fatto che giocando così possiamo acquisire il nostro obiettivo. I ragazzi stasera, pur rammaricati per la sconfitta, hanno capito che noi siamo questi. Dobbiamo crederci fino in fondo. Dobbiamo giocare convinti di potercela fare”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Genoa FC